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05.09.2018 11:00
Рубрика: Происшествия

СКР возбудил новое дело по факту обстрелов в Донбассе

Текст: Иван Петров
Новое уголовное дело возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Дело будет расследоваться по факту новых обстрелов гражданских и жилых объектов в Донбассе. Об этом в среду сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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По данным следствия, 30 августа текущего года неустановленные военнослужащие украинских вооруженных сил и национальной гвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры, не являющимся военными целями. Был разрушен жилой дом в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. Получила ранения 82-летняя мирная жительница.

"Ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, предусматриваемые протоколом о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандумом к нему, украинские власти упорно продолжают игнорировать", - подчеркнула представитель СКР.

Недоумение вызывает и тот факт, что артобстрелы были совершены в канун подготовки детей к началу учебного года. "Есть основания предполагать, что обстрел был намеренным и мог привести к еще большим жертвам, среди которых могли оказаться дети", - указала Светлана Петренко.

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В настоящее время следователи ГСУ СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего - допрашиваются свидетели, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению.

В июне текущего года СКР возбудил сразу 4 уголовных дела по факту артобстрелов украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе.

Происшествия Правосудие Следствие В мире экс-СССР Украина Правительство Следственный комитет (СК)
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