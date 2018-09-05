Новое уголовное дело возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Дело будет расследоваться по факту новых обстрелов гражданских и жилых объектов в Донбассе. Об этом в среду сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, 30 августа текущего года неустановленные военнослужащие украинских вооруженных сил и национальной гвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры, не являющимся военными целями. Был разрушен жилой дом в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. Получила ранения 82-летняя мирная жительница.

"Ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, предусматриваемые протоколом о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандумом к нему, украинские власти упорно продолжают игнорировать", - подчеркнула представитель СКР.

Недоумение вызывает и тот факт, что артобстрелы были совершены в канун подготовки детей к началу учебного года. "Есть основания предполагать, что обстрел был намеренным и мог привести к еще большим жертвам, среди которых могли оказаться дети", - указала Светлана Петренко.

В настоящее время следователи ГСУ СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего - допрашиваются свидетели, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению.

В июне текущего года СКР возбудил сразу 4 уголовных дела по факту артобстрелов украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе.