Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест бывшего заместителя генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова и признал законным его содержание под стражей.

Экс-чиновник обвиняется в попытке крупного мошенничества. По данным следствия, он причастен к хищению 31,5 миллиона рублей, выделенных из государственного бюджета.

Напомним, постановлением Бабушкинского районного суда Москвы от 20 августа Белобородову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе до 16 октября. Мосгорсуд оставил эту меру пресечения без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Адвокаты арестованного фигуранта настаивали на незаконности постановления суда первой инстанции и просили смягчить ему меру пресечения. И Белобородов, и его защита уверяли суд, что обвиняемый не собирается скрываться, потому как имеет на иждивении малолетних детей. И хорошо понимает законы, так как до 2016 года служил в органах госбезопасности и является ветераном боевых действий.

- Я никуда скрываться не собираюсь, да и загранпаспорта у меня нет, - заявил в суде Белобородов.

И добавил, что готов давать показания. Следствие предъявило ему обвинение в покушении на особо крупное мошенничество по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. По этим статьям закона обвиняемому грозит до 12 лет заключения и большой штраф. Белобородов отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям.

Районный суд также до 16 октября отправил под арест, правда, домашний, двух бывших главных специалистов корпорации Олега Пыльнева и Илью Шендерея. Они оба признали свою вину и дали показания против Белобородова. В Мосгорсуде свою меру пресечения они не обжаловали.

В общей сложности у Белобородова в ходе обыска было изъято порядка 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также некоторая сумма в долларах.