Мужчина открыл беспорядочную стрельбу по людям в подмосковном Талдоме

Недалеко от подмосковного города Талдом мужчина открыл беспорядочную стрельбу по людям. Ранение получил 37-летний местный житель.

Инцидент произошел в поселке Запрудня, рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ Татьяна Петрова. Раненого мужчину доставили в районную больницу, ему оказывают всю необходимую помощь. В свою очередь сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБР задержали 34-летнего подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по 111 статье УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемому грозит 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.