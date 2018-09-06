Один человек ранен в результате стрельбы в Подмосковье

Житель Талдомского района устроил беспорядочную стрельбу и ранил одного человека. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее информации, инцидент произошел в поселке Запрудня. Злоумышленник открыл стрельбу из пистолета и ранил 37-летнего мужчину.

"Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области по подозрению в совершении данного преступления задержали 34-летнего местного жителя", - цитирует ТАСС заявление Петровой.

Пострадавший был госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленнику может грозить до 12 лет лишения свободы.