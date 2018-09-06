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06.09.2018 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек ранен в результате стрельбы в Подмосковье

Житель Талдомского района устроил беспорядочную стрельбу и ранил одного человека. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее информации, инцидент произошел в поселке Запрудня. Злоумышленник открыл стрельбу из пистолета и ранил 37-летнего мужчину.

"Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области по подозрению в совершении данного преступления задержали 34-летнего местного жителя", - цитирует ТАСС заявление Петровой.

Пострадавший был госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленнику может грозить до 12 лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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