Тверской районный суд Москвы заключил под стражу еще одного фигуранта громкого уголовного дела братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Пятым арестантом в рамках дела группы "Сумма" стал бывший гендиректор "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков. Его суд отправил в следственный изолятор до третьего ноября.

Обосновывая ходатайство об аресте бывшего руководителя крупной компании, представитель следствия сообщил, что тот подозревается в умышленных, заранее спланированных системных хищениях бюджетных средств совместно с другими лицами.

Следствие считает Полякова причастным к мошенничеству в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

Накануне Тверской районный суд Москвы по просьбе следствия санкционировал арест на два месяца бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО "Объединенная зерновая компания" Романа Грибанова. Топ-менеджера крупной компании заключили под стражу на два месяца.

До этого Поляков и Грибанов числились в списке свидетелей по громкому делу братьев Магомедовых, а теперь стали обвиняемыми. По данным следствия, предполагаемые преступники поспособствовали хищению денег из "Объединенной зерновой компании". Якобы они заключили несколько фиктивных договоров на миллионные суммы. Они подозреваются в причастности к крупным хищениям и организации преступного сообщества в рамках уголовного дела миллиардера Зиявудина Магомедова и группы "Сумма".

Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых и их бизнес-партнера Артура Максидова обвиняют по трем статьям УК РФ - в создании преступного сообщества, в растрате и незаконном обороте оружия. По данным следствия, они похитили около двух с половиной миллиардов бюджетных денег.

Помимо личного имущества фигурантов суд также арестовал и принадлежащие группе "Сумма" активы. Сами обвиняемые не признают свою вину.