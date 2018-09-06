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06.09.2018 19:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пятый арестант в деле Магомедовых

Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7662 (199)
Тверской районный суд Москвы заключил под стражу еще одного фигуранта громкого уголовного дела братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Пятым арестантом в рамках дела группы "Сумма" стал бывший гендиректор "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков. Его суд отправил в следственный изолятор до третьего ноября.

Обосновывая ходатайство об аресте бывшего руководителя крупной компании, представитель следствия сообщил, что тот подозревается в умышленных, заранее спланированных системных хищениях бюджетных средств совместно с другими лицами.

Следствие считает Полякова причастным к мошенничеству в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

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Накануне Тверской районный суд Москвы по просьбе следствия санкционировал арест на два месяца бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО "Объединенная зерновая компания" Романа Грибанова. Топ-менеджера крупной компании заключили под стражу на два месяца.

До этого Поляков и Грибанов числились в списке свидетелей по громкому делу братьев Магомедовых, а теперь стали обвиняемыми. По данным следствия, предполагаемые преступники поспособствовали хищению денег из "Объединенной зерновой компании". Якобы они заключили несколько фиктивных договоров на миллионные суммы. Они подозреваются в причастности к крупным хищениям и организации преступного сообщества в рамках уголовного дела миллиардера Зиявудина Магомедова и группы "Сумма".

Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых и их бизнес-партнера Артура Максидова обвиняют по трем статьям УК РФ - в создании преступного сообщества, в растрате и незаконном обороте оружия. По данным следствия, они похитили около двух с половиной миллиардов бюджетных денег.

Помимо личного имущества фигурантов суд также арестовал и принадлежащие группе "Сумма" активы. Сами обвиняемые не признают свою вину.

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