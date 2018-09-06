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06.09.2018 19:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директор засветился в парке

Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7662 (199)
Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы бывшего директора "Парка культуры и отдыха "Фили" Павла Стрижова. Но за решетку экс-деятеля культуры не отправили, так как приговор "условный".

Осужденный признан виновным в том, что заплатил более 26 миллионов рублей за невыполненные работы на территории парка. Суд также лишил Стрижова права занимать руководящие должности в государственных бюджетных учреждениях в течение двух лет.

Экс-директор получил наказание за два преступления, предусмотренные частью 1 статьи 285 УК РФ - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

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В результате проверки деятельности администрации парка было установлено, что в течение длительного периода времени заключались договоры о производстве работ на территории парка с организациями-подрядчиками. Однако по истечении сроков договорных обязательств оборудование в полном объеме поставлено не было, работы не выполнялись. При этом бывший директор парка Павел Стрижов из бюджетных средств оплатил поставки несуществующего оборудования и невыполненных работ. Установлено, что в некоторых случаях директор лично подписывал акты приема выполненных (точнее, невыполненных) работ.

Масштабные хищения в парке "Фили" вскрылись случайно: разбирали бухгалтерские документы и наткнулись на пропажу миллионов рублей. Прокуратура провела проверку и заподозрила бывшего руководителя парка. Оказалось, что, став директором, Стрижов заключил сразу несколько контрактов с коммерческими фирмами. В частности, планировал обновить систему освещения: установить новые фонарные столбы, заменить плафоны, протянуть новый электрокабель. Деньги на счет коммерсантов Стрижов перечислил, но светлее посетителям по вечерам в парке не стало.

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