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06.09.2018 23:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП под Липецком погибли пять человек

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Пять человек погибли и еще один госпитализирован в результате ДТП на автодороге "Липецк - Чаплыгин". Как сообщили в ГУ МЧС по региону, авария произошла около села Богородицкое Добровского района в 20 часов 30 минут.

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В ведомстве уточнили, что столкнулись "Toyota RAV4 и ВАЗ 2106. По данным РИА Новости, в отечественном авто водитель и пассажиры - мигранты из Узбекстана, которые работали в Добровском районе, - погибли на месте. Водитель иномарки в тяжелом состоянии находится в районной больнице.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства ДТП. Пока известно, что кто-то из водителей выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область
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