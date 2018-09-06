В ДТП под Липецком погибли пять человек

Пять человек погибли и еще один госпитализирован в результате ДТП на автодороге "Липецк - Чаплыгин". Как сообщили в ГУ МЧС по региону, авария произошла около села Богородицкое Добровского района в 20 часов 30 минут.

В ведомстве уточнили, что столкнулись "Toyota RAV4 и ВАЗ 2106. По данным РИА Новости, в отечественном авто водитель и пассажиры - мигранты из Узбекстана, которые работали в Добровском районе, - погибли на месте. Водитель иномарки в тяжелом состоянии находится в районной больнице.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства ДТП. Пока известно, что кто-то из водителей выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение.