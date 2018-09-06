В ДТП под Воронежем погибли четыре человека

Воронежская полиция работает на месте аварии, в которой погибли четыре человека.

Лобовое столкновение кроссовера Dodge с тяжелым грузовиком Freightliner произошло в 7.00 на 697 километре федеральной трассы "Дон" на юге региона, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

- По предварительным данным, водитель двигавшегося в сторону Краснодарского края Dodge не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком, - рассказали полицейские.

Четыре человека из кроссовера - водитель, две женщины и пятилетняя девочка - погибли на месте. Предположительно, все жертвы ДТП - жители Воронежской области.