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06.09.2018 14:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержали киллера, перепутавшего жертву в 1997 году

Текст: Александр Мелешенко

В Москве взяли под стражу мужчину, которого следствие подозревает в убийстве двух человек в 1997 году - первая жертва была убита по ошибке, после чего киллер совершил второе убийство. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по столице, добавив, что уголовное дело было возбуждено еще в 1997 году. Обвиняемого зовут Роберт Березин.

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"По версии следствия, в сентябре 1997 года Березину предложили за денежное вознаграждение совершить убийство столичного бизнесмена, - рассказали в следственном ведомстве. - Согласившись, 19 сентября 1997 года он для выполнения заказа проследовал в подъезд жилого дома и там расстрелял мужчину. В тот же день киллер узнал о том, что он убил не того человека. На следующий день Березин направился в подъезд жилого дома по улице Смольной в Москве, где произвел шесть выстрелов в бизнесмена. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия".

Нападавшему удалось скрыться от следователей, и он был объявлен в международный розыск. В его отношении суд заочно выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако задержать киллера удалось лишь 29 августа в Тольятти, после чего его доставили в столицу. Сейчас он находится под стражей, а следствие устанавливает соучастников преступления.

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