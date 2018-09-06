В Подмосковье банда взяла в заложники предпринимателей

В Московской области вооруженные преступники похитили двух предпринимателей и заставили их отдать деньги и премиум-автомобили.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, нападение было совершено в городе Щелково. Бизнесменов силой посадили в Range Rover и вывезли в Балашиху. Там бандиты прострелили пленникам ноги и заставили звонить родственникам и просить денег. В общей сложности вымогатели требовали 500 тысяч рублей и долговые расписки на 10 миллионов рублей. Преступники также отобрали машины потерпевших и перевели все их деньги себе через мобильные приложения банков.

Силовики задержали пятерых подозреваемых из Ингушетии. Все - рецидивисты, отбывали наказание за такие же преступления. Против них возбуждено уголовное дело, суд взял их под арест.