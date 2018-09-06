В Подмосковье ребенок погиб от ожогов из-за неосторожного обращения с огнем

В Московской области трагически погиб 5-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, он получил сильные ожоги от костра и впоследствии скончался в больнице.

Трагедия произошла на одной из дач в Ступинском районе. Мальчик отдыхал там с родителями. Взрослые развели костер и ненадолго отвлеклись. В этот момент мальчик нашел баллончик с жидкостью от комаров и бросил его в огонь. Произошел сильнейший выброс пламени, ребенок получил множественные ожоги. Его экстренно доставили в одну из ведущих клиник Москвы, но, несмотря на усилия врачей, он скончался через несколько дней.

Все обстоятельства инцидента выяснятся в ходе проверки.