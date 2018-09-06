Тайфун оставил без света 17 населенных пунктов Хабаровского края

В Хабаровском крае из-за тайфуна "Джеби" нарушено электроснабжение в 17 населенных пунктах шести районов: Советско-Гаванского, Ульчского, Нанайского, Николаевского, Солнечного и Хабаровского.

Специалисты устраняют аварии, но и циклон не сдает своих позиций. 6 сентября на территории региона ожидаются обильные осадки и ветер до 23 метров в секунду по долинам рек и до 30 метров в секунду на побережье.

Сейчас тайфун находится над территорией Тугуро-Чумиканского района и смещается в сторону Охотского моря. Автомобильное и железнодорожное сообщение в крае он нарушить не успел.

Наиболее заметные последствия циклона отмечаются в Советско-Гаванском районе. Накануне в Ванино сильный порыв ветра обрушил дерево на женщину и ребенка. А в Совгавани обвалилась и упала на 12-летнюю девочку крыша школы.

"Для оказания помощи и проведении аварийно-восстановительных работ в район прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в составе 54 человек и четырех единиц техники", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Также они отметили, что еще одна группа спасателей в составе десяти человек отправилась в район им. Лазо. Там произошло подтопление низкопойменных территорий.

В Центре управления в кризисных ситуациях работает оперативный штаб.