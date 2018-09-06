Новости

Эксперты определили регионы с самой эффективной налоговой политикой 07:47
Трамп призвал газету раскрыть имя автора статьи о работе в Белом доме 07:33
Южная и Северная Корея откроют межкорейский офис связи в Кэсоне 07:23
В Японии эвакуируют две тысячи человек после землетрясения 07:19
Минфин допустил повышение штрафов за езду без ОСАГО 06:48
Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерные испытания в Пхунгери 06:43
В Приморье подтоплены пятнадцать населенных пунктов 06:02
Президент Южной Кореи посетит Пхеньян 18-20 сентября 05:54
Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации 05:12
Тайфун оставил без света 17 населенных пунктов Хабаровского края 05:09
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:45
Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу 04:29
В Приморье на границе задержан собиравший грибы иностранец 04:29
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 87 04:15
В Сеуле расскажут об итогах встречи с Ким Чен Ыном 03:51
Захарова усомнилась в подлинности фотографий по делу Скрипалей 03:34
Трамп пообещал гнев США в случае военных действий в Идлибе 02:52
Десять человек пострадали в результате землетрясения в Японии 02:20
Захарова прокомментировала касающуюся Сирии угрозу Трампа 01:57
Сборная Дании по футболу провела самый скандальный матч в истории 00:57
Клинцевич назвал "дело Скрипалей" аферой XXI века 00:34
Washington Post сообщил о скорой отставке главы Пентагона 00:07
Российский МИД указал Терезе Мэй на неприемлемую тональность заявлений 05.09.2018
Сбитые у базы Хмеймим беспилотники запустили из Идлиба 05.09.2018
Бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море 05.09.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
06.09.2018 05:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайфун оставил без света 17 населенных пунктов Хабаровского края

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровском крае из-за тайфуна "Джеби" нарушено электроснабжение в 17 населенных пунктах шести районов: Советско-Гаванского, Ульчского, Нанайского, Николаевского, Солнечного и Хабаровского.

Тайфун "Джеби" оставил без электричества села трех районов Сахалина

Специалисты устраняют аварии, но и циклон не сдает своих позиций. 6 сентября на территории региона ожидаются обильные осадки и ветер до 23 метров в секунду по долинам рек и до 30 метров в секунду на побережье.

Сейчас тайфун находится над территорией Тугуро-Чумиканского района и смещается в сторону Охотского моря. Автомобильное и железнодорожное сообщение в крае он нарушить не успел.

Наиболее заметные последствия циклона отмечаются в Советско-Гаванском районе. Накануне в Ванино сильный порыв ветра обрушил дерево на женщину и ребенка. А в Совгавани обвалилась и упала на 12-летнюю девочку крыша школы.

"Для оказания помощи и проведении аварийно-восстановительных работ в район прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в составе 54 человек и четырех единиц техники", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Также они отметили, что еще одна группа спасателей в составе десяти человек отправилась в район им. Лазо. Там произошло подтопление низкопойменных территорий.

В Центре управления в кризисных ситуациях работает оперативный штаб.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 87
Захарова усомнилась в подлинности фотографий по делу Скрипалей
Трамп пообещал гнев США в случае военных действий в Идлибе
Представители Украины покинули заседание Контактной группы в Минске
В Кремле заявили о невмешательстве во внутренние дела США