В Приморье на границе задержан собиравший грибы иностранец

Приморские пограничники задержали гражданина КНР, незаконно пересекшего границу РФ для сбора редких грибов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого пограничного управления ФСБ. Нарушителя остановили на участке отделения с говорящим названием "Грибная".

Сборщика интересовал редкий вид рядовки обутой, занесенный в Красную книгу Приморского края. Гриб растет только в нескольких местах в Уссурийском, Хасанском и Ханкайском районах, высоко ценится в Азии, используется в пищу и в традиционной китайской медицине.

Задержанный признался, что отдавал себе отчет в том, что совершает правонарушение. А пять килограммов собранных грибов собирался и сам использовать, и с выгодой продать.