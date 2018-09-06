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06.09.2018 06:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье подтоплены пятнадцать населенных пунктов

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае после прохождения тайфуна "Джеби" подтоплены 15 населенных пунктов, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на первого вице-губернатора края Александра Костенко.

Фото: Depositphotos.com
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Проблемы остаются в Ольгинском районе, где введен режим ЧС межмуниципального характера, а также в Уссурийском, Октябрьском, Чугуевском, Лазовском, Яковлевском и Тернейском районах. В последнем на территории села Кема смыло мост на въезде, залито пять мостов, размывает автомобильную дорогу и мост через реку Соболевка. В селе Самарга смыто два моста. Из-за короткого замыкания произошло аварийное отключение от электроснабжения сел Светлая и Амгу.

Отсутствует автомобильное сообщение с селами Фурманово, Маргаритово, Моряк-Рыболов, Кроуновка, Кондратеновка, Кема, Амгу и Светлая, но запасы продуктов в населенных пунктах имеются. На некоторых территориях нарушена телефонная связь.

Дожди в Приморье уже закончились, но впереди прохождение максимальных уровней дождевого паводка на малых реках и в верховьях крупных рек. Возможен подъемом уровней воды до 1,5 метра.

С последствиями ливней борется группировка сил и средств в составе 4 382 человек, 1 575 единиц техники и 127 плавсредств. Продолжают работать 56 оценочных комиссий для компенсации ущерба.

Сейчас режим ЧС действует на территории семи муниципалитетов Приморского края.

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