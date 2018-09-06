Под Ульяновском пресекли нелегальное производство горючего

В Ульяновской области полицейские пресекли противоправную деятельность по производству и реализации суррогатного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, у злоумышленников имелось разрешение лишь на хранение и подогрев мазута, однако они, не располагая лицензией на нефтепереработку, занимались производством горючего, которое затем сбывали в соседних Татарстане и Самарской области.

- Общая сумма незаконного дохода, полученного участниками противоправной деятельности, превысила 200 миллионов рублей, - добавила Ирина Волк.

Как удалось выяснить "РГ", нелегальное производство располагалось на территории Мелекесского района Ульяновской области.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 уголовного кодекса (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).