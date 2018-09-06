СК начал проверку после массового отравления школьников в Татарстане

Следователи в Татарстане начали проверку по факту массового отравления школьников в Актанышском районе республики.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ по РТ, в центральную районную больницу были доставлены 16 учеников 1-4-классов Актанышской общеобразовательной школы №2. Накануне вечером дети почувствовали сильные боли в животе.

- В ближайшее время будет назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Вместе с тем число госпитализированных школьников увеличилось до 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ситуацию прокомментировал глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов. По его словам, детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. Прокуратура совместно с выехавшими на место специалистами Роспотребнадзора проводят проверку. Кроме того, проверка коснется всех без исключения образовательных учреждений. Ожидаем, что к концу дня большая часть детей будет выписана, - сказал Фаттахов.