Новости

Силуанов прокомментировал изъятие сверхдоходов у крупного бизнеса 17:10
Skoda рассекретила интерьер спортивного концепта 17:10
Таксисты Uber и Cabify пригрозили миллиардными исками властям Испании 17:06
Игрок "Монако" Головин впервые после травмы начал работу с мячом 17:00
Итальянский священник предложил брать налог с невест за декольте 16:58
Boeing экстренно сел в Новосибирске из-за трещины на лобовом стекле 16:53
В России выпустили самолет нового поколения для авиахимических работ 16:43
В Петербурге граждан Туркмении задержали за похищение человека 16:42
Минприроды рассказало о климатических угрозах России 16:40
Вышел трейлер художественного фильма о гибели подлодки "Курск" 16:40
Крым может побить рекорд посещаемости времен СССР 16:35
В Дагестане задержан заместитель министра образования 16:32
Футболисты сборной России обратились к болельщикам 16:30
Объявлено о запуске Московского предпринимательского сообщества 16:30
Свердловчанка отсудила у банка 145 тысяч за навязанную страховку 16:27
На Украине мужчина получил год условно за распространение вируса Petya 16:24
Экс-короля Бельгии не пустили в бар из-за нарушения дресс-кода 16:24
Верховный суд Индии разрешил гомосексуальные отношения 16:16
Северо-Восточную хорду продлят до Подмосковья 16:14
В России появился не имеющий аналога в мире беспилотник 16:07
СК начал проверку после массового отравления школьников в Татарстане 16:04
Боевую мощь "Терминаторов" испытают на Урале в 2019 году 16:00
В Самаре разместят филиал Третьяковской галереи 16:00
Дочь Нины Руслановой прокомментировала информацию об инфаркте матери 15:59
Каруселью праздничных событий встретит Минск свой день рождения 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
06.09.2018 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после массового отравления школьников в Татарстане

Текст: Сергей Кирсанов

Следователи в Татарстане начали проверку по факту массового отравления школьников в Актанышском районе республики.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ по РТ, в центральную районную больницу были доставлены 16 учеников 1-4-классов Актанышской общеобразовательной школы №2. Накануне вечером дети почувствовали сильные боли в животе.

В Петербурге поставщиков еды для форума отстранили после отравления

- В ближайшее время будет назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Вместе с тем число госпитализированных школьников увеличилось до 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ситуацию прокомментировал глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов. По его словам, детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит. Прокуратура совместно с выехавшими на место специалистами Роспотребнадзора проводят проверку. Кроме того, проверка коснется всех без исключения образовательных учреждений. Ожидаем, что к концу дня большая часть детей будет выписана, - сказал Фаттахов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пенсии по старости проиндексируют на 7 процентов с 2019 года
В Кремле дали совет по подготовке к сбоям интернета
Минфин выступил против пятидневного срока обращения за выплатами ОСАГО
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Депутат Рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к РФ