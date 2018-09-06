В Казани сотрудника Росгвардии арестовали по подозрению в убийстве

В Казани заключен под стражу сотрудник Росгвардии, подозреваемый в убийстве 21-летней девушки. Решение об этом принял Советский районный суд столицы РТ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тело девушки было обнаружено на козырьке многоэтажки в ночь на первое сентября. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Под подозрение попал молодой человек погибшей. Его задержали 5 сентября.

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану заявили о начале собственной проверки и возможном увольнении подозреваемого, если его вина будет доказана.