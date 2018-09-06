В Тольятти из-за вспышки топлива на заводе погибли двое рабочих

Два человека погибли во время пожара на заводе в Тольятти. Как сообщает СУ СК России по Самарской области, воспламенение на территории АО "Новые Технологии" произошло во время сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в четверг в 12.14 по местному времени. Горела емкость, содержимое которой разлилось на площади в 200 квадратных метров. Предположительно, это было дизельное топливо. В результате ЧП погибли двое рабочих.

Пожар локализован в 12.20 и окончательно потушен в 12.34. Причины и ущерб устанавливаются. На месте также работают следователи.