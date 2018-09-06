СК изъял документы в правительстве Иркутской области

С утра в правительстве Иркутской области работали следователи СК по региону, сообщили в прокуратуре области. Они провели выемку документов в связи проверкой деятельности заместителя председателя правительства региона Виктора Кондрашова.

- Проверка проводится по выявленным фактам нарушений антикоррупционного законодательства, требующих дачи уголовно-правовой оценки действиям Виктора Кондрашова, - сообщает надзорное ведомство.

Сейчас в Иркутской области работает специальная комиссия Генкрокуратуры РФ. Комиссия проверяет исполнение местными властями лесного законодательства, рассказали РИА Новости в прокуратуре.

Отметим, что Виктор Кондрашов пришел в правительство Иркутской области в октябре 2015 года. Прежде он занимал пост мэра столицы региона.

Получить комментарий местного правительства пока не удалось.