СК Красноярска проверит таскавшую ребенка за волосы воспитательницу

СК начал доследственную проверку по факту жестокого обращения с двухлетним ребенком в красноярском детском саду. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Основанием для проверки следователями стали записи с видеокамер видеонаблюдения частного детского сада расположенного в микрорайоне Северный. Их сегодня разместила в интернете мать пострадавшего ребенка.

- На ролике видно, как одна из воспитательниц грубо толкает девочку и таскает ее за волосы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал представитель СК.