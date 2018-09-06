В Новосибирске экстренно сел Boeing со 154 пассажирами

Сегодня утром в новосибирском аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку Boeing 738-800.

Самолет выполнял рейс из Кемерова в Москву. Экипаж принял решение о посадке в Новосибирске по техническим причинам.

- На борту самолета находилось 154 пассажира и 5 членов экипажа, - сообщила "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. - Они находятся в зале ожидания Толмачево. Авиакомпания решает вопрос о предоставлении резервного борта. В настоящее время Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Пока жалоб не поступало.

По предварительным данным, вылет будет задержан на три часа.