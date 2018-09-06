В Забайкалье раскрыли замаскированную под пивные и кафе игорную сеть

Полицией в Забайкальском крае пресечена деятельность крупной преступной группы занимавшейся организацией незаконной игорной деятельности в регионе. Среди фигурантов дела уже числится 41 человек, сообщает ГУ МВД по региону.

- Подпольные клубы работали в Чите, Краснокаменске и поселках Агинское и Забайкальск. В каждой игорной точке были свои управляющие, бухгалтеры, работники, отвечающие за безопасность деятельности заведений. Азартные игры с помощью компьютеров, подключенных к интернету, проводились в отдельных комнатах за железными дверями, доступ в которые имели только проверенные игроки. А сами клубы работали под видом пивных баров и интернет-кафе, - указывается в сообщении ведомства.

Руководство преступной организацией осуществлялось из-за рубежа. Организатором ОПГ, как полагает полиция, был житель Читы. Он уже задержан и доставлен в Россию для дачи показаний.

По информации ГУ МВД по краю, в отношении организатора и его подельников возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ - Организация преступного сообщества и участия в нем. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы