При попытке покинуть пределы республики в аэропорту Махачкалы силовики задержали руководителя регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова. Он подозревается в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении более 200 миллионов рублей. Советский районный суд Махачкалы арестовал его сроком на два месяца.

В Следственном комитете Дагестана рассказали "РГ", что в отношении Сулейманова возбуждено уголовное дело по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере.

Магомед Сулейманов с 2007 по 2010 год являлся председателем республиканского парламента. В апреле 2014 года он был назначен на пост врио мэра Махачкалы, но в июне 2015 года был снят с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия". После этого чиновник возглавил территориальный ФОМС. Следователи распутали всю цепочку махинаций в ФОМС. По версии следствия, Сулейманов создал преступное сообщество, в которое вошли работники дагестанского ФОМСа и других организаций.

Схема махинаций выглядела следующим образом. На основании поддельных документов из государственных и частных медицинских клиник, через страховые компании, которые возглавляли "свои" люди, перечислялись денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Таким образом было похищено более двухсот миллионов рублей.

Но это лишь один из доказанных эпизодов. В материалах дела есть данные о том, что в аффилированные страховые компании и фонд медицинского страхования были предоставлены заведомо ложные сведения о "мертвых душах", более 600 человек. Многие из них давно умерли. Часть уехали в страны Ближнего Востока, не исключено, что в качестве "бойцов за джихад" в горячих точках Сирии и других стран. По документам всем оказывалась регулярная медицинская помощь, и за это медучреждениям перечислялись деньги.

А жители Дагестана постоянно жаловались в соцсетях, что бесплатные услуги в поликлиниках города практически не оказываются.

"Для сдачи крови попросили купить пробирки, так как они закончились. Зайдя в личный кабинет на сайте ФОМС, я обнаружила, что в этой поликлинике я даже физиопроцедуры проходила бесплатно, хотя мне сказали, что таких нет, и направляли на платные", - говорит махачкалинка Наталья.

В настоящее время следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводят оперативные мероприятия и принимают меры к установлению других членов преступной группы.

Тем временем

В Дагестане расследуется уголовное дело в отношении начальника главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомеда Махачева. Следствием установлено, что он создал организованную преступную группу, выдававшую липовые свидетельства об инвалидности жителям Дагестана, не страдающим никакими заболеваниями. В отношении него, а также других руководителей и сотрудников территориальных бюро медико-социальной экспертизы республики возбуждено уголовное дело по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем", "Получение взятки организованной группой", "Служебный подлог" и "Мошенничество в особо крупном размере".

Махачев был задержан, когда хотел скрыться за пределы Дагестана. На прошлой неделе был пойман Магомеднаби Гаирбеков, охранник, приходящийся родственником Магомеду Махачеву. Его обвиняют в участии в преступном сообществе. Как полагает следствие, Гаирбеков, будучи доверенным лицом Махачева, фактически являлся его личным охранником и исполнял его поручения, связанные с деятельностью преступного сообщества. По ходатайству следствия судом в отношении Гаирбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.