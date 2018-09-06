Новости

Эксперты определили регионы с самой эффективной налоговой политикой 07:47
Трамп призвал газету раскрыть имя автора статьи о работе в Белом доме 07:33
Южная и Северная Корея откроют межкорейский офис связи в Кэсоне 07:23
В Японии эвакуируют две тысячи человек после землетрясения 07:19
Минфин допустил повышение штрафов за езду без ОСАГО 06:48
Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерные испытания в Пхунгери 06:43
В Приморье подтоплены пятнадцать населенных пунктов 06:02
Президент Южной Кореи посетит Пхеньян 18-20 сентября 05:54
Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации 05:12
Тайфун оставил без света 17 населенных пунктов Хабаровского края 05:09
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:45
Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу 04:29
В Приморье на границе задержан собиравший грибы иностранец 04:29
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 87 04:15
В Сеуле расскажут об итогах встречи с Ким Чен Ыном 03:51
Захарова усомнилась в подлинности фотографий по делу Скрипалей 03:34
Трамп пообещал гнев США в случае военных действий в Идлибе 02:52
Десять человек пострадали в результате землетрясения в Японии 02:20
Захарова прокомментировала касающуюся Сирии угрозу Трампа 01:57
Сборная Дании по футболу провела самый скандальный матч в истории 00:57
Клинцевич назвал "дело Скрипалей" аферой XXI века 00:34
Washington Post сообщил о скорой отставке главы Пентагона 00:07
Российский МИД указал Терезе Мэй на неприемлемую тональность заявлений 05.09.2018
Сбитые у базы Хмеймим беспилотники запустили из Идлиба 05.09.2018
Бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море 05.09.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
06.09.2018 04:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пациент-невидимка

В Дагестане на лечение "мертвых душ" перечисляли сотни миллионов рублей
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России №7661 (198)
При попытке покинуть пределы республики в аэропорту Махачкалы силовики задержали руководителя регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова. Он подозревается в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении более 200 миллионов рублей. Советский районный суд Махачкалы арестовал его сроком на два месяца.

В Следственном комитете Дагестана рассказали "РГ", что в отношении Сулейманова возбуждено уголовное дело по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере.

У главы дагестанского филиала Росавтодора нашли раритетные автомобили
В Дагестане чиновник требовал почти миллиард рублей "отката"

Магомед Сулейманов с 2007 по 2010 год являлся председателем республиканского парламента. В апреле 2014 года он был назначен на пост врио мэра Махачкалы, но в июне 2015 года был снят с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия". После этого чиновник возглавил территориальный ФОМС. Следователи распутали всю цепочку махинаций в ФОМС. По версии следствия, Сулейманов создал преступное сообщество, в которое вошли работники дагестанского ФОМСа и других организаций.

Схема махинаций выглядела следующим образом. На основании поддельных документов из государственных и частных медицинских клиник, через страховые компании, которые возглавляли "свои" люди, перечислялись денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Таким образом было похищено более двухсот миллионов рублей.

Фото: depositphotos.com
Главу ФОМС Дагестана заподозрили в создании преступного сообщества

Но это лишь один из доказанных эпизодов. В материалах дела есть данные о том, что в аффилированные страховые компании и фонд медицинского страхования были предоставлены заведомо ложные сведения о "мертвых душах", более 600 человек. Многие из них давно умерли. Часть уехали в страны Ближнего Востока, не исключено, что в качестве "бойцов за джихад" в горячих точках Сирии и других стран. По документам всем оказывалась регулярная медицинская помощь, и за это медучреждениям перечислялись деньги.

А жители Дагестана постоянно жаловались в соцсетях, что бесплатные услуги в поликлиниках города практически не оказываются.

"Для сдачи крови попросили купить пробирки, так как они закончились. Зайдя в личный кабинет на сайте ФОМС, я обнаружила, что в этой поликлинике я даже физиопроцедуры проходила бесплатно, хотя мне сказали, что таких нет, и направляли на платные", - говорит махачкалинка Наталья.

В настоящее время следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводят оперативные мероприятия и принимают меры к установлению других членов преступной группы.

Тем временем

В Дагестане расследуется уголовное дело в отношении начальника главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомеда Махачева. Следствием установлено, что он создал организованную преступную группу, выдававшую липовые свидетельства об инвалидности жителям Дагестана, не страдающим никакими заболеваниями. В отношении него, а также других руководителей и сотрудников территориальных бюро медико-социальной экспертизы республики возбуждено уголовное дело по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем", "Получение взятки организованной группой", "Служебный подлог" и "Мошенничество в особо крупном размере".

Махачев был задержан, когда хотел скрыться за пределы Дагестана. На прошлой неделе был пойман Магомеднаби Гаирбеков, охранник, приходящийся родственником Магомеду Махачеву. Его обвиняют в участии в преступном сообществе. Как полагает следствие, Гаирбеков, будучи доверенным лицом Махачева, фактически являлся его личным охранником и исполнял его поручения, связанные с деятельностью преступного сообщества. По ходатайству следствия судом в отношении Гаирбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 87
Захарова усомнилась в подлинности фотографий по делу Скрипалей
Трамп пообещал гнев США в случае военных действий в Идлибе
Представители Украины покинули заседание Контактной группы в Минске
В Кремле заявили о невмешательстве во внутренние дела США