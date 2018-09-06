В КЧР священнослужители вместе с приставами отправились к алиментщикам

Судебные приставы с помощью представителей Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ и Духовного управления мусульман КЧР теперь разъясняют родителям-должникам ответственность за детей, о которой говорится в Коране и Библии. Общими усилиями количество дел по неуплате алиментных платежей в республике снизилось наполовину. Если еще недавно в производстве находилось около трех тысяч таких дел, то теперь - полторы тысячи.

- В идеале мы стремимся сделать так, чтобы в регионе не осталось детей, о которых забывают нерадивые родители. Но предстоит еще много работы, - говорит помощник руководителя регионального управления ФСПП Лаура Кипкеева.

Чтобы достучаться до совести нерадивых отцов, в ведомстве решили вспомнить о здешних многовековых традициях.

- Для жителей Северного Кавказа нехарактерно отказать в гостеприимстве или помощи нуждающемуся, а тем более бросить собственного ребенка на произвол судьбы. Тогда и воз- никла идея привлечь к этой работе и представителей духовенства. Ведь они могут убедить человека в необходимости нести ответственность перед ребенком и бывшей супругой. Именно священники находят те самые слова, которые способны затронуть самые потаенные струны души человека, - продолжает Кипкеева.

Эту инициативу поддержали в Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ и Духовного управления мусульман КЧР, и вскоре священнослужители обратились к верующим с экранов телевизоров и через интернет. А самой действенной мерой оказались совместные профилактические рейды. Выглядит это так - судебные приставы и религиозные деятели приезжают в район. Приставы, хорошо знающие своих "клиентов", собирают их, а затем слово предоставляется муфтию и православному батюшке. Причем они обязательно выступают вместе.

- Мне неоднократно приходилось проводить беседу со злостными неплательщиками, и я понял, что в них зачастую говорят обида и злость именно на супругу. А не выплачивая алименты, они пытаются тем самым отомстить именно ей. Моя задача - помочь человеку открыть свое сердце и избавиться от этого бремени, - считает благочинный Северного Карачаево-Черкесского церковного округа, протоиерей Александр Нартов. - У родителей, отказавшихся от своих детей, нет будущего. Есть замечательная заповедь: "Чти отца твоего и мать твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле".

Председатель Духовного управления мусульман КЧР Исмаил-хаджи Бердиев уверен, что, оставляя детей без средств к существованию, родители совершают тяжкий грех.

- Как правило, распадаются семьи, в которых молодые люди легкомысленно относятся к браку. Жениться следует не по достижении совершеннолетия, а тогда, когда юноша получит профессию и сможет обеспечивать семью. Прискорбно, что, расставшись с женой, некоторые мужья забывают о своей обязанности кормить, содержать и воспитывать ребенка. Ведь отец отвечает за своих детей перед Всевышним, и в свое время ему придется держать ответ перед ним, - уверен Бердиев.

Кроме того, действенной мерой для алиментщиков является запрещение на выезд за границу, то есть они не могут совершить хадж в Мекку.

По словам приставов, именно беседы с духовными лидерами помогают нерадивым родителям вспомнить о своем долге, и многие затем устраиваются на работу. С начала года в КЧР судебными приставами-исполнителями окончено более 700 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму около 32 миллионов рублей. Еще 600 должников официально трудоустроились и теперь ежемесячно выплачивают детям причитающееся им содержание