В КЧР священнослужители вместе с приставами отправились к алиментщикам

Новости

Медведица с медвежонком гуляют по Ханты-Мансийску 11:27
Союзные издания удостоены Гран-при на конкурсе "Искусство книги" стран СНГ 11:21
Новый фильм Терри Гиллиама покажут в Москве за две недели до премьеры 11:19
Режим ЧС введен в Липецкой области из-за африканской чумы 11:18
Минфин может прервать размещения госдолга до конца 2019 года 11:15
Двух петербуржцев арестовали за избиение мужчины до смерти 11:10
В Крыму рассказали о тайных визитах украинских политиков 11:07
ЕАО прокуратура начала проверку данных о лишенном квартиры мужчине 11:00
Более 80 музеев станут бесплатными 8 и 9 сентября 10:58
Россия создаст двигатели для новых экранопланов 10:51
В Петербурге "соцработница" ограбила 92-летнюю пенсионерку 10:48
Музеи Москвы откроются для бесплатного посещения в честь 871-летия столицы 10:48
На Ямале рейсовый автобус насмерть сбил подростка 10:40
В Екатеринбурге завели дело после обстрела иномарки 10:38
С бывшего сотрудника сняли подозрения в повреждении корабля "Союз" 10:37
Умер актер из "Терминатора" и племянник Джона Кеннеди 10:37
Возобновилось нарушенное тайфуном морское сообщение с Сахалином 10:33
"Йокерит" вышел в лидеры Западной конференции КХЛ 10:30
В ДТП под Воронежем погибли четыре человека 10:29
УАЗ выпустит "большую" версию "Профи" 10:29
Корабли ВМФ России показали свои возможности в Средиземном море 10:20
СМИ сообщили о новом месте работы Марадоны 10:07
Сбой произошел на Сокольнической линии московского метро 10:03
В Саудовской Аравии за высмеивание религии будут сажать на пять лет 10:03
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
Что изменится в повседневной жизни россиян с началом осени
В России появится новый вид ипотеки
В России появится новый вид ипотеки
06.09.2018 08:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Перевоспитание словом

В КЧР священнослужители вместе с приставами отправились к алиментщикам
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7661 (198)
Судебные приставы с помощью представителей Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ и Духовного управления мусульман КЧР теперь разъясняют родителям-должникам ответственность за детей, о которой говорится в Коране и Библии. Общими усилиями количество дел по неуплате алиментных платежей в республике снизилось наполовину. Если еще недавно в производстве находилось около трех тысяч таких дел, то теперь - полторы тысячи.

- В идеале мы стремимся сделать так, чтобы в регионе не осталось детей, о которых забывают нерадивые родители. Но предстоит еще много работы, - говорит помощник руководителя регионального управления ФСПП Лаура Кипкеева.

Фото: пресс-служба управления ФССП
Когда стоит просить приставов о помощи

Чтобы достучаться до совести нерадивых отцов, в ведомстве решили вспомнить о здешних многовековых традициях.

- Для жителей Северного Кавказа нехарактерно отказать в гостеприимстве или помощи нуждающемуся, а тем более бросить собственного ребенка на произвол судьбы. Тогда и воз- никла идея привлечь к этой работе и представителей духовенства. Ведь они могут убедить человека в необходимости нести ответственность перед ребенком и бывшей супругой. Именно священники находят те самые слова, которые способны затронуть самые потаенные струны души человека, - продолжает Кипкеева.

Эту инициативу поддержали в Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ и Духовного управления мусульман КЧР, и вскоре священнослужители обратились к верующим с экранов телевизоров и через интернет. А самой действенной мерой оказались совместные профилактические рейды. Выглядит это так - судебные приставы и религиозные деятели приезжают в район. Приставы, хорошо знающие своих "клиентов", собирают их, а затем слово предоставляется муфтию и православному батюшке. Причем они обязательно выступают вместе.

- Мне неоднократно приходилось проводить беседу со злостными неплательщиками, и я понял, что в них зачастую говорят обида и злость именно на супругу. А не выплачивая алименты, они пытаются тем самым отомстить именно ей. Моя задача - помочь человеку открыть свое сердце и избавиться от этого бремени, - считает благочинный Северного Карачаево-Черкесского церковного округа, протоиерей Александр Нартов. - У родителей, отказавшихся от своих детей, нет будущего. Есть замечательная  заповедь: "Чти отца твоего и мать твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле".

Председатель Духовного управления мусульман КЧР Исмаил-хаджи Бердиев уверен, что, оставляя детей без средств к существованию, родители совершают тяжкий грех.

Фото: Из архива соседей
Как судебный пристав мирно переселил из города крупный рогатый скот

- Как правило, распадаются семьи, в которых молодые люди легкомысленно относятся к браку. Жениться следует не по достижении совершеннолетия, а тогда, когда юноша получит профессию и сможет обеспечивать семью. Прискорбно, что, расставшись с женой, некоторые мужья забывают о своей обязанности кормить, содержать и воспитывать ребенка. Ведь отец отвечает за своих детей перед Всевышним, и в свое время ему придется держать ответ перед ним, - уверен Бердиев.

Кроме того, действенной мерой для алиментщиков является запрещение на выезд за границу, то есть они не могут совершить хадж в Мекку.

По словам приставов, именно беседы с духовными лидерами помогают нерадивым родителям вспомнить о своем долге, и многие затем устраиваются на работу. С начала года в КЧР судебными приставами-исполнителями окончено более 700 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму около 32 миллионов рублей. Еще 600 должников официально трудоустроились и теперь ежемесячно выплачивают детям причитающееся им содержание

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Полномочия судебных приставов Разводы и алименты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к РФ
С бывшего сотрудника сняли подозрения в повреждении корабля "Союз"
В Японии эвакуируют две тысячи человек после землетрясения
Захарова усомнилась в подлинности фотографий по делу Скрипалей
Трамп пообещал гнев США в случае военных действий в Идлибе