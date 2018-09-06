Видео: На Ставрополье парашютист приземлился под колеса машины

В Сети появилось видео неудачного приземления в Ставропольском крае парашютиста на дорогу, в результате чего он чуть не оказался под колесами автомобиля.

Скорее всего, парашютист не смог рассчитать место приземления и вовремя сбить купол - ветром экстремала протащило через дорогу прямо перед глазами изумленных зрителей.

В этот момент в салоне автомобиля, под колеса которого чуть не попал спортсмен, состоялся любопытный разговор. Пассажирка, снимавшая видео, предложила помочь парашютисту. Но мужчина за рулем на это заметил, что, мол, тот и "сам справится".

Судя по всему, никаких травм экстремал не получил и через несколько метров "скольжения" все же смог справиться с куполом парашюта.