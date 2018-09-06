Калининградец убежал из магазина во взятых на примерку кроссовках

В Калининграде по подозрению в грабеже магазина спортивной одежды задержан полицией 36-летний житель областного центра.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по версии полицейских, мужчина зашел в магазин, расположенный в торговом центре на Ленинском проспекте, и попросил для примерки дорогие беговые кроссовки. Надев их, он убежал, не заплатив.

Ущерб магазину составил более 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, установили личность "бегуна" и изъяли похищенные кроссовки. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж".