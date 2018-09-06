В Петербурге граждан Туркмении задержали за похищение человека

Петербургские следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали троих граждан Туркмении, подозреваемых в похищении соотечественника. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека", сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице.

Согласно материалам дела, 11 апреля 2018 года подозреваемые подкараулили 33-летнего уроженца Туркмении и под угрозой насилия заставили его сесть в машину. Мужчину отвезли на квартиру в одном из домов на улице Подвойского, где жестоко избили, вымогая 20 тысяч долларов США.

Однако похищенный не сдался - напротив, улучив момент, когда злоумышленники отвлеклись, он сбежал через окно и сразу отправился в полицию. В настоящее время решается вопрос об аресте вымогателей.