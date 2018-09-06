В Петербурге из психбольницы сбежал пациент с судимостью

В Санкт-Петербурге из психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова пропал 23-летний пациент.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу корреспонденту "РГ" подтвердили, что руководство медицинского учреждения обратилось к правоохранителям с просьбой разыскать пациента и вернуть его по месту прохождения лечения.

- В данном случае говорить о побеге неправильно, - подчеркнули в ведомстве, - скорее, речь идет о самовольном уходе из стационара.

Известно, что уйти из больницы молодому человеку во время прогулки помогла его 78-летняя бабушка. На принудительное лечение в психиатрическую больницу его направили пять лет назад, когда он был судим за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийством.

Уточняется, что у мужчины это уже третья судимость за аналогичные деяния, однако врачи утверждают, что в данный момент пациент социально не опасен.