На Кубани в суд передали дело об организации финансовой пирамиды

В Первомайский районный суд Краснодара передали уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении десяти человек в возрасте от 29 до 46 лет (часть 4 статьи 159 УК РФ). Преступная группа организовала финансовую пирамиду, от действий которой пострадали 1236 человек, а общий ущерб составил более миллиарда рублей.

- Разработчиками преступной схемы являются двое подозреваемых, в отношении которых дело даже выделено в отдельное производство. Сейчас оба в розыске. Они и привлекли к себе в команду десять человек. Финансовая пирамида действовала с января 2011 года по июль 2015-го, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края. - Мошенники создали торгово-инвестиционную компанию "Джи Эф Ай", суть работы которой состояла в привлечении для размещения на депозиты денежных средств граждан. Завлекали высокими процентными ставками, а также активной рекламой в газетах и в сети.

Как позже выяснили следователи, фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, а также не имела прибыли. Причем возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков. Офисы были расположены в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Но этим дело не ограничилось. В качестве филиала была создана иностранная компания с регистрацией в Швейцарской Конфедерации. Как сообщили в региональной прокуратуре, были даже выпущены вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

В зависимости от роли каждого обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, а на их имущество наложен арест.