Педиатр работал хирургом по поддельному диплому

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего бывшего заведующего участковой больницы в хуторе Медведев Иловлинского района. Его подозревают в использовании заведомо подложного документа.

К операции мог быть допущен человек, никогда не державший в руках хирургических инструментов... Фото: Depositphotos.com

- У этого доктора было образование педиатра. Ранее он работал во Фролово. Но захотел получить вышестоящую должность. А в Медведеве требовался именно хирург, которому предлагали ставку заведующего. 31 января подозреваемый обратился в Иловлинскую центральную районную больницу по вопросу трудоустройства, - рассказывает старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - Якобы он прошел курсы повышения квалификации. При трудоустройстве по действующему законодательству у работодателя нет обязанности проверять подлинность документов соискателя, направлять запрос в учебное заведение, действительно ли там выдавали такой диплом. Документы подозреваемого выполнены достаточно качественно. Диплом Российского университета дружбы народов для сельской местности - это достаточно авторитетно.

Для подтверждения своей квалификации фроловский детский врач предоставил сертификат о допуске к осуществлению медицинской деятельности по специальности "хирургия", а также диплом о профессиональной переподготовке по программе "Организация здравоохранения и общественное здоровье" Российского университета дружбы народов.

За несколько месяцев работы жалоб на нового заведующего не было. Впрочем, ни одной операции за это время хирург-любитель, к счастью, не провел. В хуторской больнице оказывали только первую помощь, а с этим справлялись медсестры. Затем, если в том была необходимость, пациентов отправляли в райцентр. Однако теоретически возможность того, что начальнику участка пришлось бы в экстренном случае взяться за скальпель, оставалась. Операционная со всем необходимым оборудованием в больнице есть. Да и хирурга в хутор искали не для галочки.

Надувательство вскрыла плановая прокурорская проверка. По запросу правоохранителей Иловлинского района московский вуз ответил, что этот врач у них никогда не учился. Соответственно, диплом об окончании вуза ему не выдавали. После этого доктора уволили. Дознание по уголовному делу ведет полиция. В системе здравоохранения от комментариев по этому поводу уклонились.

Этим летом в регионе уже была похожая ситуация, о которой писала "РГ". Но там тревогу подняли сами жители. Педиатр в райбольнице Ленинска ставила диагнозы "на глазок" и предписывала не самые современные методы лечения.

Родители, обеспокоенные тем, что доктор не выписывает антибиотики, а советует пользоваться травами и медом, регулярно жаловались руководству медучреждения. Наконец главврач не выдержал и попросил прокуратуру проверить подлинность документов их сотрудницы. Выяснилось, что на медицинской кафедре все того же Российского университета дружбы народов диплома по специальности "лечебное дело" с присвоением квалификации "врач" этой гражданке не выдавали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Педиатра сразу уволили. Суд еще не состоялся.

- Оба раза фигурирует один и тот же вуз. В РУДН действительно готовят медиков. Есть ли связь между двумя случаями с подделкой диплома, выяснит проверка. Совпадение едва ли случайно. Но подробности пока являются тайной следствия, - отметила Черединина.

В интернете сегодня множество предложений купить диплом по любой специальности. Полиграфическое исполнение, судя по фото, на высоком уровне. Могут даже на подлинном гознаковском бланке напечатать. Документы, якобы выданные еще в СССР, стоят дешевле - там степеней защиты меньше. При этом исполнители за дополнительные деньги готовы изготовить даже "настоящие" дипломы: "У нас есть связи со многими вузами, техникумами и колледжами страны, что позволило создать базу образовательных учреждений. В выбранном вами учебном заведении появится папка с данными о прохождении вами обучения..." Впрочем, реализовать все перечисленное проблематично, даже если у мошенников есть свой человек в институте. А вот лжеврачей, уличенных в использовании "липы", заносят в базу данных, так что они не смогут устроиться в другую больницу или поликлинику.

Липовые документы о допуске к медицинской деятельности по специальности "хирургия". Фото: Прокуратура Волгоградской области

Справка "РГ"

В случае если суд признает экс-руководителя Медведевской участковой больницы виновным, ему будет назначено наказание согласно статье 327 Уголовного кодекса РФ. Здесь возможны несколько вариантов: штраф до 80 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев), либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до полугода.

Кстати

Аналогичные случаи происходят по всей России. В конце 2017 года возбудили уголовное дело в Комсомольске-на-Амуре. Там молодой человек осуществил свою мечту: работать терапевтом. Он даже поступал в медицинский вуз, откуда его дважды отчисляли с первого же курса. Решив, что полученных знаний ему вполне достаточно, недоучка устроился на работу по подложным документам.

В Курганской области уголовному преследованию подвергли руководителя ЦРБ, который перебрался из Свердловской области. Там его уволили из фельдшерско-акушерского пункта. Поэтому он решил начать жизнь с чистого листа: купил новую трудовую книжку и заполнил ее в соответствии с велением души. Душа велела написать, что он трудился не фельдшером, а терапевтом. Фальшивый диплом Ивановского мединститута прилагался.

Уже вынесен приговор бывшему главврачу поликлиники во Владикавказе: 400 часов исправительных работ. У 26-летнего эскулапа был пятилетний стаж работы в Москве. И интернатура за плечами. На самом деле он вылетел после первой же сессии из вуза в Карачаево-Черкесской Республике. А затем купил диплом Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии и сертификат об обучении в интернатуре университета имени Пирогова.

Еще один псевдохирург объявился в Ульяновской области. Документ об образовании якобы выдал мединститут в Мордовии. До трудоустройства в детскую поликлинику самозванец работал ординатором хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи. Поэтому как выглядят зажимы и скальпели, представление имел. Сам никаких операций он также не успел провести.