В Таганроге директор субподрядной организации похитил 24 миллиона рублей, выделенные из бюджета на строительство детского сада и двух домов для детей-сирот.

Как выяснило следствие, обвиняемый должен был построить объекты по договору субподряда, заключенному с двумя городскими фирмами, которые перечислили ему средства на эти цели.

Получив деньги, субподрядчик построил фундамент домов, в которых квартиры должны были получить дети-сироты, на этом работа и стала. 13 миллионов "ушли" на личные нужды застройщика. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что дома все-таки были достроены благодаря мерам прокурорского реагирования, предпринятым в отношении организации, получившей этот муниципальный заказ.

- Фирме пришлось взять кредит и завершить строительство, дома сданы и уже заселены, - уточнили в ведомстве.

Такую же схему руководитель субподрядной организации провернул и с детским садом, присвоив немалую сумму. В итоге объект так и не был построен.

Субподрядчик, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, скоро предстанет перед судом. Интересно, что сейчас он отбывает срок за совершенное ранее аналогичное преступление - мошенничество, связанное с выполнением муниципального контракта на уборку снега. Следствие выяснило, что в актах выполненных работ по договору указывались липовые объемы.