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06.09.2018 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму прогнозируют кислотные дожди из-за испарений на химзаводе

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Начавшиеся в Крыму дожди приведут к выпадению кислотных осадков, в результате чего атмосфера очистится от сернистого ангидрида, который испарился из кислотного накопителя на заводе "Крымский титан". Об этом "РГ" рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Алексашкин.

Фото: Пресс-служба Госкомводхоза Республики Крым
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- Дождь будет в любом случае кислотный, - сообщил Алексашкин. - И в Армянске, а если ветер дул в направлении Симферополя, то может быть и в Симферополе. Однако там концентрация будет ничтожной. Если будет дождь, он в любом случае очистит атмосферу, а это сейчас очень важно.

Как пояснил ученый, любой дождь сейчас станет спасением по отношению к веществам, которые находятся в атмосфере. Сернистый ангидрид при взаимодействии с водой образует слабую сернистую кислоту, которая затем нейтрализуется в почве.

- Вода свяжет между собой оксиды, находящиеся в атмосфере, в результате образуется слабая кислота, которая выпадет на почву, - сказал он. - Почва в Крыму карбонатная, обладает высокой буферностью по отношению к таким веществам. Карбонаты почвы свяжут кислоты. При этом для самой почвы не будет вреда.

Игорь Алексашкин отметил, что кислотные осадки не принесут большого вреда человеку, однако под дождь лучше не попадать.

- Кислотный дождь более безопасен по сравнению с чем, что сейчас происходит в Армянске, где люди вдыхают кислотные оксиды, - говорит ученый. - Но людям находиться во время дождя не стоит.

Кислота может попадать на слизистые и вызывать раздражение. Чтобы нейтрализовать ее действие, надо часто умываться с мылом.

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