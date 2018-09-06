За сутки в Ялте выпало полторы месячных нормы осадков

Ливень, который сегодня обрушился на Ялту, затопил улицы, подземные переходы и подвалы, а также оставил без электроэнергии курортные поселки Массандра, Никита и Даниловка, передает ТАСС.

- Коммунальным службам дана команда немедленно приступить к ликвидации последствий ливня, - цитирует агентство представителя администрации Ялты. - По сообщениям службы 112, где-то затопило подвалы, где-то вырвало люки, где-то нарушено электроснабжение. Сообщали о том, что есть подтопления в школе, в историческом музее. Без электроэнергии остались три входящих в городскую черту поселка: Массандра, Никита и Даниловка.

Жители Ялты выкладывают в соцсети фото и видео, на которых видно, что по улицам и лестницам курорта текут потоки воды, автомобили и пешеходы с трудом передвигаются, полностью затоплен подземный переход у кинотеатра "Спартак".

- В городе выпало 74 миллиметров осадков. Это полторы месячных нормы. Опасное явление, - сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.