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06.09.2018 18:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За сутки в Ялте выпало полторы месячных нормы осадков

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Ливень, который сегодня обрушился на Ялту, затопил улицы, подземные переходы и подвалы, а также оставил без электроэнергии курортные поселки Массандра, Никита и Даниловка, передает ТАСС.

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- Коммунальным службам дана команда немедленно приступить к ликвидации последствий ливня, - цитирует агентство представителя администрации Ялты. - По сообщениям службы 112, где-то затопило подвалы, где-то вырвало люки, где-то нарушено электроснабжение. Сообщали о том, что есть подтопления в школе, в историческом музее. Без электроэнергии остались три входящих в городскую черту поселка: Массандра, Никита и Даниловка.

Жители Ялты выкладывают в соцсети фото и видео, на которых видно, что по улицам и лестницам курорта текут потоки воды, автомобили и пешеходы с трудом передвигаются, полностью затоплен подземный переход у кинотеатра "Спартак".

- В городе выпало 74 миллиметров осадков. Это полторы месячных нормы. Опасное явление, - сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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