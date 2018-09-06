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06.09.2018 20:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Синий кит" не краснеет

Куратора "группы смерти" отправили в колонию
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Федеральный выпуск №7662 (199)
Еткульский районный суд Челябинской области вынес решение по нашумевшему делу о доведении до самоубийства 14-летней школьницы, попавшей в сети "Синего кита". Ее администратора Илью Сидорова в июне прошлого года задержали в Москве и доставили в Челябинск для суда и следствия. Однако ни он, ни его защитник на оглашение приговора в суд не явились.

- Приговор оглашен заочно, - сообщил помощник председателя Еткульского суда Ильдус Ишмухаметов. - Суд установил, что, являясь пользователем социальной сети и зная об интересе части подростков к темам самоубийства, депрессии и иного деструктивного контента, Сидоров мониторил группы суицидальной направленности, чтобы вовлечь несовершеннолетних в игру "Синий кит". Конечной ее целью являлось совершение самоубийства. А совокупность его действий и содержание заданий свидетельствует о жестоком обращении с потерпевшей девочкой.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Как уже сообщала "РГ", о сути заданий и численности группы 26-летний почтальон дал подробные показания сразу после задержания сотрудниками управления "К", расследующими преступления в сфере высоких технологий. Это случилось после того, как доведенная до отчаяния девочка из Еткульского района попыталась покончить с собой. На квартире почтальона в Москве обнаружили пять телефонов, разные СИМ-карты, планшет и компьютер. Утром он разносил газеты, а вечером придумывал для подростков задания, последним из которых было... совершение самоубийства. Со школьницей из Еткульского района что-то пошло не так. И тогда администратор начал угрожать расправиться с ее семьей. Да еще и требовать "отступного". В деле почтальона фигурируют данные о вымогательстве 23 тысяч рублей. Однако поскольку преступление не было доведено до конца, суд квалифицировал его как покушение на вымогательство.

После первой попытки суицида пострадавшую спасли и поставили на ноги. Однако после "группы смерти" девочка находилась в настолько подавленном состоянии, что совершила новую попытку и ушла из жизни.

Почтальон, безо всякого сомнения, об этом знал. Ведь весь последний год он провел на Южном Урале - сначала под стражей, а потом под подпиской о невыезде, снимая квартиру в Челябинске. Может быть, поэтому, когда дело дошло до суда, резко изменил тактику и, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, отказался давать показания против себя, признав вину лишь частично.

В итоге вместо рассмотрения дела в упрощенном порядке суд досконально исследовал обстоятельства и пришел к выводу о виновности администратора. С учетом частичного сложения наказаний по статьям о доведении до самоубийства и покушении на вымогательство Сидоров получил три года колонии-поселении.

Утром Сидоров разносил  газеты, а вечером придумывал для подростков опасные задания

Как пояснили в суде, после вступления приговора в законную силу осужденный обязан в течение десяти дней явиться в УФСИН по Москве, сотрудники которого направят его отбывать наказание. С решением суда осужденный уже ознакомлен.

Стоит отметить, что это не первый приговор кураторам "групп смерти" на Урале. В июле прошлого года в Тюменской области его огласили еще одному специалисту из Подмосковья Филиппу Будейкину, работавшему в соцсетях под псевдонимом Филипп Лис. Молодого человека проверяли на причастность к гибели пятнадцати подростков по всей России. Однако признали виновным лишь в двух эпизодах доведения до самоубийства, жертв которых, к счастью, удалось спасти. Администратора "группы смерти" приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Подростковый суицид
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