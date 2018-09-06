В Ханты-Мансийске заметили медведицу с медвежонком

Жители Ханты-Мансийска заметили медведицу с медвежонком в жилых районах. Сообщения об этом поступали в Единую диспетчерскую службу "112" на протяжении двух дней.

Как сообщает администрация города, местные жители видели животных 4 сентября в районе трассы "СУ-967" - медведи выходили на проезжую часть. А на следующий день их заметили недалеко от стелы - памятного знака "Первооткрывателям земли Югорской".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по ХМАО, сообщение о медведях поступило и с улицы Индустриальной. Местный житель позвонил в диспетчерскую 5 сентября в восемь утра. По указанному адресу незамедлительно выехали все наружные наряды полиции, но к моменту их прибытия медведица с медвежонком уже ушли.

Кстати

При встрече с диким животным эксперты МЧС советуют не паниковать. Чаще всего звери нападают только тогда, если напуганы или защищают своих детенышей. Если агрессии со стороны животного не наблюдается - лучше просто дать ему уйти.