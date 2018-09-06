На Ямале рейсовый автобус насмерть сбил подростка

Водитель рейсового автобуса сбил подростка в поселке Тазовском Ямало-Ненецкого автономного округа. ДТП произошло накануне вечером в районе шести часов вечера. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГИБДД по ЯНАО, пятнадцатилетний подросток перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Полиция ищет очевидцев.

- По предварительным данным, причиной ДТП стала собственная неосторожность подростка. Обстоятельства выясняются, - пояснили представители ведомства.