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06.09.2018 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свердловчанка отсудила у банка 145 тысяч за навязанную страховку

Текст: Мария Гафурова

Жительница Екатеринбурга выиграла иск к "Сбербанку России" о защите прав потребителей. Ей выплатят сумму в размере 145 тысяч рублей за незаконное подключение к программе добровольного коллективного страхования жизни, здоровья и в связи с недобровольной потерей работы.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в апреле 2015 женщина взяла в банке кредит на 763 тысячи рублей сроком на 36 месяцев. Только в этом году она выяснила, что все это время она пользовалась урезанной суммой - 63 тысячи были списаны с ее счета за оплату страховки, согласия на которую она не давала. Проценты при этом выплачивались на полную сумму, указанную в кредитном договоре. Женщина направила претензию в "Сбербанк", но ее просьба о возврате потраченной суммы осталась без ответа. Клиентка обратилась в Чкаловский районный суд.

Фото: depositphotos.com
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Было установлено, что женщину подключили к программе страхования через две недели после того, как она взяла кредит. Это можно было сделать только на основании письменного заявления от нее, но этот документ банк предоставить суду не смог. Равно как и распоряжение истца на перечисление средств со своего счета в адрес третьего лица.

Суд пришел к выводу, что услуга была навязана, и, следовательно, являлась недействительной и нарушающей права женщины. Решением суда со "Сбербанка" будет взыскано 145 233 рубля: возмещение убытков, компенсация морального вреда и штраф.

Банк не согласился с решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд, но она была оставлена без удовлетворения. Как уточнили "РГ" в пресс-службе инстанции, решение вступило в законную силу.

"Решение суда связано с техническими особенностями при оформлении документов клиента. При этом спорная сумма за оказание услуг страхования была списана со счета клиента почти 3 года назад, а с иском клиент обратился за три дня до истечения срока исковой давности и действия кредитного договора", - прокомментировали в пресс-центре Уральского банка Сбербанка.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Рынок страхования Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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