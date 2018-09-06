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06.09.2018 19:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре нашли автомобиль с телами людей, пропавших два года назад

Фото: Пресс-служба СК РФ по ХМАО (Югре) Фото: Пресс-служба СК РФ по ХМАО (Югре)
Фото: Пресс-служба СК РФ по ХМАО (Югре)

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) следователи обнаружили автомобиль с телами двух человек, затонувший в протоке Чеускинская на глубине семи метров. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине и женщине, которые пропали более двух лет назад.

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Как уточняет пресс-служба регионального СК, автомобиль Subaru был найден в ходе расследования о пропаже двух человек в июле 2016 года. По данным ведомства, в ночь на 6 июля камера видеонаблюдения в 10 микрорайоне Нефтеюганска зафиксировала мужчину и женщину, выезжающих на автомобиле аналогичной марки за пределы города. В ведомстве подчеркнули, что пропавшие не были между собой знакомы до этой ночи. С тех пор их никто не видел, а родственники обратились к правоохранителям.

В течение двух лет велось расследование дела об их пропаже. За это время была исследована большая часть Нефтеюганского района, однако найти людей не удалось. Ключевая версия следствия предполагала падение автомобиля с пропавшими в водоем. В результате к делу были подключены водолазы, которые и сумели обнаружить в протоке Чеусинская на удалении четырех метров от берега автомобиль Subaru с телами двух человек в салоне. В ходе изучения поднятого авто на телах были также найдены документы.

Теперь следствию предстоит точно подтвердить личности погибших, а также выяснить обстоятельства их смерти. Для этого назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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