Жителя Кургана будут судить за кражу 13 букетов для подруги

Перед судом предстанет 19-летний житель Кургана. Юный романтик обвиняется в краже цветов: букеты юноша хотел вручить своей даме сердца.

Инцидент случился 9 июля около 3 часов ночи. Молодой человек разбил окно цветочного магазина по улице Чернореченская, залез внутрь и начал выносить букеты (в общей сложности 13 штук) и растения в горшках. Он аккуратно разложил растения на земле у торговой точки - за этим занятием его и застали сотрудники охраны.

Как сказал обвиняемый, украденные цветы он собирался подарить своей подруге.

"Утверждено обвинительное заключение по статье о краже. Курганцу грозит срок до пяти лет", - передает пресс-служба областной прокуратуры.