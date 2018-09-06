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Жителя Кургана будут судить за кражу 13 букетов для подруги 13:25
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06.09.2018 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Кургана будут судить за кражу 13 букетов для подруги

Текст: Екатерина Призова

Перед судом предстанет 19-летний житель Кургана. Юный романтик обвиняется в краже цветов: букеты юноша хотел вручить своей даме сердца.

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Инцидент случился 9 июля около 3 часов ночи. Молодой человек разбил окно цветочного магазина по улице Чернореченская, залез внутрь и начал выносить букеты (в общей сложности 13 штук) и растения в горшках. Он аккуратно разложил растения на земле у торговой точки - за этим занятием его и застали сотрудники охраны.

Как сказал обвиняемый, украденные цветы он собирался подарить своей подруге.

"Утверждено обвинительное заключение по статье о краже. Курганцу грозит срок до пяти лет", - передает пресс-служба областной прокуратуры.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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