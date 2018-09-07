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07.09.2018 09:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой пассажир авто получил травмы из-за лося

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УГИБДД по Костромской области Фото: УГИБДД по Костромской области
Фото: УГИБДД по Костромской области

Житель Ярославской области на дороге Кострома-Иваново получил травмы в ДТП из-за вышедшего на дорогу лося, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным полиции, ЧП с участием дикого животного произошло в 20:25 6 сентября на 20 километре дороги Кострома-Иваново.

Фото: photoxpress.ru
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- Управляя автомобилем Hyundai Solaris, 26-летний житель Ярославской области совершил наезд на лося. Не справившись с управлением, он съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП 24-летний пассажир получил телесные повреждения, - сообщили в ГИБДД.

По данным биологов, с сентября до середины октября у лосей начинается гон. В брачный период животные особенно активны и часто неожиданно выходят на проезжую часть дорог.

Особенно часто это происходит на автодорогах Кострома-Нерехта, Кострома-Иваново и Кострома-Красное, в окрестностях которых расположена Сумароковская лосиная ферма. Ее обитатели свободно гуляют по окрестным лесам. Вдоль трассы установлены аншлаги, предупреждающие водителей о необходимости соблюдать скоростной режим и о возможном выходе диких животных на дорогу.

Встреча с лосем обычно заканчивается плачевно как для самого лося, так и для автомобилиста: при ударе о капот ноги лося подгибаются, и 500-килограммовое животное оказывается внутри салона.

В мае на трассе Кострома-Красное 27-летний водитель Lada получил серьезные травмы в ДТП с лосем, животное погибло.

В аналогичном ДТП на той же трассе в апреле 2016 года и лось, и пассажир сбившей его легковушки Lada погибли. Водитель и второй пассажир авто получили ранения.

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