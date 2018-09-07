В Липецкой области завели дело после ДТП с пятью погибшими

По факту гибели пятерых граждан Узбекистана в ДТП под Липецком завели уголовное дело. Как сообщили в региональном СУ СКР, в рамках расследования специалисты должны установить причину аварии и другие обстоятельства ДТП.

Напомним, что авария произошла накануне поздно вечером: на автодороге Липецк - Чаплыгин столкнулись Toyota RAV4 и "ВАЗ 2103". В результате водитель и четверо пассажиров отечественного авто погибли на месте. Все они были гражданами Узбекистана, а в Липецкой области работали.

Водитель иномарки до сих пор в тяжелом состоянии находится в районной больнице. В СУ СКР по региону уточнили, что дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).