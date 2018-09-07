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07.09.2018 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецкой области завели дело после ДТП с пятью погибшими

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

По факту гибели пятерых граждан Узбекистана в ДТП под Липецком завели уголовное дело. Как сообщили в региональном СУ СКР, в рамках расследования специалисты должны установить причину аварии и другие обстоятельства ДТП.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области
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Напомним, что авария произошла накануне поздно вечером: на автодороге Липецк - Чаплыгин столкнулись Toyota RAV4 и "ВАЗ 2103". В результате водитель и четверо пассажиров отечественного авто погибли на месте. Все они были гражданами Узбекистана, а в Липецкой области работали.

Водитель иномарки до сих пор в тяжелом состоянии находится в районной больнице. В СУ СКР по региону уточнили, что дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область
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