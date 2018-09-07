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07.09.2018 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве будут судить отца, оставившего сына на железнодорожных путях

В столице перед судом предстанет 37-летний мужчина, разрешивший ребенку кататься с горки между железнодорожными путями и оставивший его без присмотра.

18 февраля обвиняемый разрешил сыну кататься с железнодорожной насыпи и оставил его одного. Ребенок поднялся по насыпи и попал под прибывающий пригородный поезд Звенигород - Царицыно. Машинист рванул экстренный тормоз, но было поздно - 4-летний мальчик получил травмы головы, груди и правой ноги. Железнодорожники немедленно вызвали врачей, ребенка доставили в больницу на санитарном вертолете.

В Подмосковье ребенок погиб от ожогов из-за неосторожного обращения с огнем

Как передает ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте, уголовное дело заведено по ч.1 ст.268 УК РФ ("Нарушение пешеходом правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Максимальное наказание по этой статье - ограничение свободы на срок до трех лет.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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