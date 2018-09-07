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07.09.2018 08:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле троллейбус врезался в жилой дом, есть пострадавшие

Текст: Элина Труханова (Тула)

В Туле три человека пострадали в ДТП с въехавшим в дом троллейбусом, сообщает РИА Новости.

В ДТП под Липецком погибли пять человек

Инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова около десяти часов вечера 6 сентября. Троллейбус въехал в угол жилого дома № 14.

По данным информагентства, в результате были госпитализированы водитель 1966 года рождения и 69-летний кондуктор. Водитель троллейбуса с травмой головы доставлен в реанимацию, кондуктор с переломом ребер и плеча - в отделение травматологии.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась 90-летней жительнице дома, в который въехал троллейбус. Но от госпитализации женщина отказалась.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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