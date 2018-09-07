В Туле троллейбус врезался в жилой дом, есть пострадавшие

В Туле три человека пострадали в ДТП с въехавшим в дом троллейбусом, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова около десяти часов вечера 6 сентября. Троллейбус въехал в угол жилого дома № 14.

По данным информагентства, в результате были госпитализированы водитель 1966 года рождения и 69-летний кондуктор. Водитель троллейбуса с травмой головы доставлен в реанимацию, кондуктор с переломом ребер и плеча - в отделение травматологии.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась 90-летней жительнице дома, в который въехал троллейбус. Но от госпитализации женщина отказалась.

Выясняются обстоятельства произошедшего.