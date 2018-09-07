На Сахалине из-за тайфуна пострадали 30 домов

Макаровский район сильнее других сахалинских территорий пострадал во время тайфуна "Джеби". В результате многочисленных селей, сошедших с сопок, люди остались без воды и света, испорчено около 30 домов. Комиссии оценивают ущерб. В районе введен режим ЧС.

"Пострадавшим обязательно поможем: кому стройматериалами, кому деньгами. Никого не оставим на произвол судьбы", - приводит пресс-служба регионального правительства слова мэра Макаровского района Андрея Красковского.

Ранее сообщалось, что сель сошел и в городское водохранилище. В результате без воды остались более 6,5 тысячи человек.

"Плотина прорвана, заилились трубы, снесло колодцы, сейчас идут аварийно-восстановительные работы, которые должны завершиться в субботу. В дальнейшем водохранилище необходимо реконструировать, а также установить на водозаборе дополнительные резервуары-накопители для чистой воды", - заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

В район направлены три автоцистерны для подвоза воды, десять тепловых пушек для просушки помещений, бензопилы для разбора завалов. От селевых наносов расчищаются улицы. Мобилизованы силы и средства соседних районов.