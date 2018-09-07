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07.09.2018 05:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Сахалине запустили гибридную транспортную схему

Текст: Елена Баева

В Сахалинской области продолжается очистка железнодорожных путей от последствий схода селевых потоков. На участках, где пока не могут пройти поезда, пассажиров будут перевозить автобусом.

Последствия циклона ликвидировали в четырех районах Хабаровского края

Как сообщает пресс-служба пассажирской компании "Сахалин", с 7 сентября из Южно-Сахалинска до Поронайска можно добраться автобусом, от Поронайска до Ногликов уже на поезде. В обратном направлении действует та же схема.

Ранее сообщалось, что из-за сходов селевых потоков и подтопления земляного полотна, вызванных тайфуном "Джеби", с 6 сентября движение поездов по маршруту Южно-Сахалинск - Ноглики и обратно было прекращено.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Сахалинской области больше всех пострадал Макаровский район. На перегоне Заозерное - Вахрушево грязевые потоки сошли на участках общей протяженностью почти 100 километров. Кое-где завалы достигали метровой высоты.

Экономика Транспорт Железные дороги Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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