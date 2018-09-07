Новости

Мужчина упал под поезд на станции "Сходненская" в Москве 05:36
На Сахалине запустили гибридную транспортную схему 05:19
Актер Алексей Панин оскорбил россиян и пообещал уехать из страны 04:40
В Приморье двух рабочих завалило грунтом 04:36
Последствия циклона ликвидировали в четырех районах Хабаровского края 04:21
Минфин США ввел санкции против хакера из КНДР из-за вируса WannaCry 03:32
Штраф за еду на улице появился во Флоренции 02:23
Власти Венесуэлы эвакуировали три тысячи человек из-за утечки хлора 01:50
Полиция назвала причину нападения на кандидата в президенты Бразилии 01:26
Лавров показал свой любимый мем на "отравителей" Скрипалей 00:40
Украина в одностороннем порядке прекратила пропуск транспорта из Крыма 00:21
СМИ: Погибшие в аварии под Липецком приехали из Узбекистана 06.09.2018
Хакеры похитили данные кредитных карт 380 тысяч клиентов British Airways 06.09.2018
В ДТП под Липецком погибли пять человек 06.09.2018
Видео: Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом 06.09.2018
Умер легендарный Берт Рейнольдс 06.09.2018
Кудрин увидел предпосылки для повышения ставки ЦБ 06.09.2018
Украина закрыла два пункта пропуска на границе с Крымом 06.09.2018
Небензя: Британские власти представили двух "неуловимых Джо" 06.09.2018
СК обвинил инженера в смертельном обрушении лесов в Петербурге 06.09.2018
Косачев: Дело Скрипалей могло стать "токсичным" для стран Запада 06.09.2018
Десятки компаний из РФ участвуют в Международной ярмарке в Дамаске 06.09.2018
Умер актер Николай Черныш 06.09.2018
Небензя связал обвинения Лондона по Скрипалям с подготовкой провокации в САР 06.09.2018
Аксенов назвал главную причину ухудшения экологии на севере Крыма 06.09.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
07.09.2018 04:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Последствия циклона ликвидировали в четырех районах Хабаровского края

Текст: Дина Непомнящая

В четырех из шести, пострадавших от тайфуна "Джеби", районов Хабаровского края восстановлено электроснабжение. Без света остаются пять населенных пунктов в еще двух районах: Ульчском и Советско-Гаванском.

В последнем сейчас находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Район принял на себя наиболее сильные удары стихии. Там введен режим ЧС.

Возобновилось нарушенное тайфуном морское сообщение с Сахалином

Накануне в поселке Ванино порыв ветра обрушил дерево на женщину и ребенка. А в Совгавани на 12-летнюю девочку упала крыша школы. Также кровли зданий были повреждены в городском детском саду и администрации поселка Заветы Ильича. "Летала" и крыша больницы поселка Лазарев Николаевского района.

"Всего в ликвидации последствий циклона в крае задействовано около 500 человек и более 90 единиц техники", - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что десять спасателей отправилась в район им. Лазо, где произошло подтопление низкопойменных территорий. В ближайшие несколько дней здесь ожидают подъем рек Хор, Кия, Катэн и Матай на 0,7-1,8 метра. Но опасных отметок вода достичь не должна.

Автомобильное и железнодорожное сообщение в крае не нарушено. В Центре управления в кризисных ситуациях продолжает работать оперативный штаб.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пенсии по старости проиндексируют на 7 процентов с 2019 года
В Кремле дали совет по подготовке к сбоям интернета
Минфин выступил против пятидневного срока обращения за выплатами ОСАГО
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Депутат Рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к РФ