Последствия циклона ликвидировали в четырех районах Хабаровского края

В четырех из шести, пострадавших от тайфуна "Джеби", районов Хабаровского края восстановлено электроснабжение. Без света остаются пять населенных пунктов в еще двух районах: Ульчском и Советско-Гаванском.

В последнем сейчас находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Район принял на себя наиболее сильные удары стихии. Там введен режим ЧС.

Накануне в поселке Ванино порыв ветра обрушил дерево на женщину и ребенка. А в Совгавани на 12-летнюю девочку упала крыша школы. Также кровли зданий были повреждены в городском детском саду и администрации поселка Заветы Ильича. "Летала" и крыша больницы поселка Лазарев Николаевского района.

"Всего в ликвидации последствий циклона в крае задействовано около 500 человек и более 90 единиц техники", - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что десять спасателей отправилась в район им. Лазо, где произошло подтопление низкопойменных территорий. В ближайшие несколько дней здесь ожидают подъем рек Хор, Кия, Катэн и Матай на 0,7-1,8 метра. Но опасных отметок вода достичь не должна.

Автомобильное и железнодорожное сообщение в крае не нарушено. В Центре управления в кризисных ситуациях продолжает работать оперативный штаб.