Режим ЧС введен в девяти муниципалитетах Приморья

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен еще в двух районах Приморского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Таким образом, он действует в девяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском, Ольгинском, Лазовском районах.

На других пострадавших от проливных дождей территориях введен режим повышенной готовности.

В большей части населенных пунктов края, за исключением северо-восточных районов, паводковая обстановка стабилизируется, наблюдается понижение уровня рек. Но временно закрыты детские сады №7 в Уссурийске и селе Кокшаровка, а также школы в селе Ново-Михайловка Чугуевского района - их работа приостановлена в связи с подтоплением прилегающих территорий.