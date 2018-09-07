В Приморье двух рабочих завалило грунтом

В поселке Заводской при прокладке труб двух рабочих завалило грунтом и прижало к трубе. Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, после получения сообщения, на место незамедлительно выдвинулись спасатели.

Сотрудникам МЧС пришлось задействовать экскаваторы, так пострадавшие оказались под землей на глубине трех метров. Мужчин извлекли и передали врачам скорой медицинской помощи. Их состояние удовлетворительное, подчеркивает пресс-служба.

К работам были привлечены 10 человек и три единицы техники.