В Башкирии инвалида попросили не приходить в торговый центр

Ишимбайская межрайонная прокуратура начала проверку по факту информации о нарушении прав инвалида.

По предварительным данным 31-летнего жителя Ишимбая, страдающего ДЦП, попросили не приходить в местный торговый центр. С жалобой на этот факт его мать Римма Бердина обратилась на телевидение.

По ее словам, сын практически ничем не отличается от других людей, только не разговаривает. Он любит гулять по торговому центру, ходит вдоль прилавков. Но однажды их попросили выйти из здания, так как продавцы якобы сами боятся такого необычного покупателя и пожаловались, что он "пугает" покупателей. Как заявила Римма Бердина, администрация торгового центра обратилась к ним в устной форме.

- Данная информация и заявления жительницы Ишимбая стали поводом для инициирования прокурорской проверки. По ее результатам будет принято соответствующее решение, - уточнили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Башкирии.