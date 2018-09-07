В Перми женщина погибла, помогая пассажирам застрявшего лифта

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в шахте лифта высотного жилого дома.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствие установило, что 5 сентября в многоэтажном доме происходила эвакуация пассажиров, застрявших в кабине лифта. Работник обслуживающей организации попросил помочь пожилую женщину 1950 года рождения. В ходе эвакуационных работ она упала в шахту лифта и погибла. В дальнейшем работники аварийной бригады эвакуировали застрявших пассажиров.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета при участии представителей Западно-Уральского управления Ростехнадзора на месте происшествия проводятся следственные действия.